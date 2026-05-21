Община Созопол преустановява безплатната кампания за събиране на едрогабаритни отпадъци с оглед настъпването на летния сезон.

Гражданите, които имат необходимост от извозване и депониране на едрогабаритни отпадъци, следва да използват услугите на лицензирани частни фирми.

Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, както и около тях, е строго забранено.

В последните седмици са установени множество нарушения, свързани с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията на общината. За установени нарушения се налагат санкции в размер от 154 евро до 2045 евро.

Апелираме към всички граждани да проявяват отговорност и съпричастност към опазването на чистотата и добрия облик на Созопол. Поддържането на чиста и приветлива среда е общ ангажимент и отговорност на всеки един от нас.