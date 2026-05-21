Община Бургас изиска от ВиК Бургас незабавно да започне работа по отстраняването на аварията на битово-фекалната канализация на ул. „Оборище“. Изпълнителният директор на държавното дружество е поел ангажимент още утре да изпрати свой екип, който да направи констативен протокол и да започнат аварийно-възстановителните действия. До тук стигна след серия от разговори и писма между Общината и ВиК.

Ул. „Оборище“ е разкопана от месеци, а жителите ѝ са превърнати в заложници, защото ремонтът на улицата не може да продължи преди да е отстранена аварията. Това обаче е изцяло в отговорностите на ВиК Бургас. До момента обаче дружеството се опитваше да прехвърли отговорността за отстраняването на аварията на Община Бургас и фирмата-изпълнител, избрана да извърши ремонта на ул. „Оборище“.

Договорът с фирма ДЗЗД „Брилянт Арт-център“ за реконструкция на улицата е сключен през месец май 2025 година. За аварията на битово-фекалната канализация Община Бургас е уведомена от ВиК през декември 2025 година.

Няма как улицата да бъде асфалтирана, докато аварията не се отстрани, защото това ще предизвика нови проблеми и разкопаване. Става въпрос за отсечката на ул. „Оборище“ между улиците „Хан Аспарух“ и „Св. с. Кирил и Методий“, където на 30 април загина служител на ВиК Бургас. Община Бургас изпрати писмо до държавното дружество, в което му предостави 5-дневен срок за отстраняване на аварията, за да продължи и работата по ремонта. От ВиК обаче изпратиха писмо с абсурден отговор, в който обясняват, че очакват фирмата-изпълнител на ремонта да свърши тяхната работа и я вменяват като тяхно задължение. Аварията обаче не е част нито от строителното разрешение, нито от договора за ремонт на улицата. И няма как да бъде, след като договорът с фирмата-изпълнител е подписан близо 6 месеца преди възникването на аварията.

Община Бургас ще сезира отговорните институции, ако поетият по-рано днес ангажимент от страна на ВиК не бъде изпълнен в най-кратки срокове.