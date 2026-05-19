Засилени проверки и полицейско присъствие по пътищата ще съпътстват предстоящите абитуриентски балове. От „Пътна полиция“ обявиха мерки за осигуряване на безопасността по време на празненствата около 24 май, когато традиционно се отчита интензивно движение на зрелостници, техните семейства и гости.

В рамките на кампанията „Абитуриенти“ полицията ще извършва засилен контрол в дните преди и по време на баловете. Проверки ще има както в градовете, така и по основните пътни артерии и маршрутите към хотели, ресторанти и места, където се организират тържества.

Основен акцент ще бъде поставен върху правоспособността на водачите, както и върху употребата на алкохол и наркотични вещества. Служителите на реда ще следят дали шофьорите спазват правилата за движение и ще извършват проверки при съмнения за употреба на упойващи вещества или шофиране в нетрезво състояние.

Очаква се засилено полицейско присъствие по трасета с интензивно движение на празнуващи и техни близки. Контрол ще има и около местата за организиране на абитуриентски вечери, където традиционно се струпват автомобили и пешеходци.

От „Пътна полиция“ ще наблюдават и за опасно поведение на пътя, включително подаване на тела през прозорци и люкове, демонстративно шофиране, превишена скорост, използване на клаксони и други действия, които създават риск за участниците в движението.

Полицията ще следи и за груби нарушения на Закона за движение по пътищата, включително рисково поведение както на водачи, така и на пътници. Целта на мерките е празничните дни да преминат без тежки инциденти и абитуриентските тържества да приключат безопасно.