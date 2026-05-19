В рамките на кампанията „Абитуриенти“ полицията ще извършва засилен контрол в дните преди и по време на баловете. Проверки ще има както в градовете, така и по основните пътни артерии и маршрутите към хотели, ресторанти и места, където се организират тържества.
Основен акцент ще бъде поставен върху правоспособността на водачите, както и върху употребата на алкохол и наркотични вещества. Служителите на реда ще следят дали шофьорите спазват правилата за движение и ще извършват проверки при съмнения за употреба на упойващи вещества или шофиране в нетрезво състояние.
Очаква се засилено полицейско присъствие по трасета с интензивно движение на празнуващи и техни близки. Контрол ще има и около местата за организиране на абитуриентски вечери, където традиционно се струпват автомобили и пешеходци.
От „Пътна полиция“ ще наблюдават и за опасно поведение на пътя, включително подаване на тела през прозорци и люкове, демонстративно шофиране, превишена скорост, използване на клаксони и други действия, които създават риск за участниците в движението.
Полицията ще следи и за груби нарушения на Закона за движение по пътищата, включително рисково поведение както на водачи, така и на пътници. Целта на мерките е празничните дни да преминат без тежки инциденти и абитуриентските тържества да приключат безопасно.
