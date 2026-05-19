Министерският съвет ще реши още тази седмица каква структура ще координира подготовката за домакинството на „Евровизия“ 2027 в България, това съобщи пред NOVA министърът на културата Евтим Милошев. По думите му организацията на конкурса е мащабен процес с множество аспекти, а интерес към домакинството вече са заявили няколко големи града, като към момента София се очертава като най-вероятен избор.

"Още в неделя говорихме с премиера и обсъждахме подготовката за "Евровизия" 2027 в България. Тази седмица предстои да създадем необходимата организация, защото това наистина е един много мащабен и комплексен процес. Министерският съвет да реши каква точно ще бъде формата на координация - щаб или друг тип структура, която да обединява всички дейности около домакинството. Това ще го решим още тази седмица. Ще бъде някаква форма, която да обединява всички необходими дейности около това домакинство“, обясни министърът.

По думите му организацията на "Евровизия" включва не само самия песенен конкурс. „Този процес включва избора на място, организацията на самия песенен конкурс, телевизионната реализация, логистиката, финансирането, сигурността, маркетинга и рекламата - много, много аспекти“, заяви Милошев.

Министърът подчерта, че това е национално събитие, което надхвърля рамките на обществената телевизия. „Това не е по силите само на обществения оператор. Това е национално събитие“, каза той и благодари и на търговските телевизии за подкрепата.

Милошев коментира и интереса на няколко български града към домакинството на конкурса. Освен София, желание вече са заявили Пловдив, Варна и Бургас. „Това е изключително хубав знак. Освен столицата, още три големи града вдигнаха ръка и заявиха: "Искаме това домакинство". Това показва мащаба и значението на "Евровизия" за България“, каза министърът.

По думите му най-вероятният домакин към момента остава София, основно заради логистиката, транспортната свързаност и инфраструктурата. Той уточни, че окончателното решение тепърва предстои и ще бъде взето след анализ и консултации със специалисти. „Всяка една възможност трябва да бъде погледната, обсъдена, да има методология и да има решение“, допълни Милошев.