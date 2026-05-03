Жълт код за опасност от образуване на слана в ранните сутрешни часове в шест области от страната, обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

В неделя минималните температури ще са между минус 2° и 3°, в София – около минус 1°, а максималните – между 11° и 16°, в София – около 12°.

През деня ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, в югоизточните райони временно силен североизточен вятър.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, под 1200 метра – дъжд. По-продължителни ще са валежите в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 4°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Значителна ще е над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. Ще е ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

През първите дни от новата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево. Над Източна България ще има по-значителни увеличения на облачността. Там са възможни изолирани слаби превалявания от дъжд.

Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20°, но в понеделник сутринта ще бъде все още доста студено. Сутрин ще има условия за образуване на слани.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Максималните температури ще се повишат още – на места се очакват до 26°–27°.