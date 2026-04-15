24-годишна балерина и нейният дядо са загиналите на място в тежката катастрофа край берковското село Мездрея. Младата жена издъхва на място заедно със своя роднина, след като колата им е пометена от товарен камион, превозващ мляко.

„С дълбока болка в сърцето и душата, като майка на Елеонора Миронова, която загина в ужасната катастрофа, станала на 12.04.2026 на разклона на село Мездрея, който е изключително опасен участък и има и други жертви преди това, призовавам АПИ сериозно да вземе мерки, за да няма повече жертви на пътя!“, заяви през сълзи почернената майка Любомира Петрова.

Трагичният инцидент се разигра в ранния следобед навръх Великден на републикански път II-81. Според първоначалните данни от разследването на полицията, лекият автомобил, управляван от 75-годишния Димитър Миронов, не е спрял на знак „Стоп“ при излизане на главния път. Колата му навлиза в кръстовището и е последвал тежък удар от движещ се по трасето камион.

В лекия автомобил са пътували общо петима души. След фаталния удар екипите на Спешна помощ са транспортирали останалите трима пътници до болницата в град Монтана. Сред пострадалите са две 17-годишни момчета и едно 20-годишно момиче. От лечебното заведение съобщават, че състоянието на момичето остава най-тежко – тя е настанена в отделението по реанимация, където лекарите продължават битката за живота ѝ. Състоянието на едно от момчетата също продължава да е изключително тежко.

Елеонора е била преподавател по балет и е работила с деца. Опелото на загиналата и нейният дядо ще се състои на 16 април от 13:00 часа в гробищния парк на град Берковица.