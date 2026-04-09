Бургас влиза в празничните дни с редица жестове към жителите и гости на града. От 10 до 13 април паркирането в синята и зелената зона ще бъде напълно безплатно, като мярката важи и за Варна. Очаква се крайморските райони да привлекат много гости, а общината призовава шофьорите да спазват правилата, за да се избегнат затруднения.

Три експозиции на Регионалния исторически музей ще работят с вход „свободен“ и удължено време за посещения.

В навечерието на Великден Домашният социален патронаж подготвя празнични менюта с козунаци и боядисани яйца за близо 1500 възрастни и самотни хора, които ще получат и допълнителен подарък. Социалните екипи подчертават, че за мнозина това е единственият начин да усетят духа на празника.

От 2 май зелената зона в Бургас преминава в летен режим, като престоят ще бъде платен всеки ден от 11:00 до 20:00 часа до края на септември.

Музейните експозиции – Археологическа, Природонаучна и Етнографска – ще бъдат достъпни без такса от 10 до 17 часа в периода 10–13 април, което дава възможност на жителите и гостите да се докоснат до богатото културно наследство на региона, съобщава Труд.