През предстоящите празници от 15 часа на 10.04.2026 г./петък/ до 10 часа на 14.04.2026 г. /вторник/ бул. “Иван Вазов“ в участъка от ул. „Цар Калоян“ до кръстовището с бул. „Мария Луиза“ ще бъде отворен за движение на превозни средства, съобщава Община Бургас.
Във връзка с продължаващи дейности по подмяната на асфалтовата настилка на бул. “Иван Вазов“ отново от 10:00 часа на 14.04.2026г. /вторник/ до приключване на 18.04.2026 г. /събота/, се затварят за движение на превозни средства участъка от ул. „Цар Калоян“ до кръстовището с бул. „Мария Луиза“. Това налага промени в линиите от градския транспорт, които минават през този участък на града и автобусите ще пътуват по следните изменени маршрути:
- Б1 и Б2
- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. „Сан Стефано“ – бул. „Мария Луиза“;
няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг
допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница
- от Меден рудник - бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано"
няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката
допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза,
- Б11 и Б12
- от Изгрев и Славейков – вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано" - бул. "Мария Луиза";
няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт, Мария Луиза, Сливница
- от Меден рудник - вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър";
няма да се обслужват спирки: Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза, Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера
- № 9
- от Славейков - вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминава през Терминал Юг - ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано" - бул. "Мария Луиза";
няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/
- от Меден рудник вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър" - Терминал Юг - ул. "Цар Петър";
няма да се обслужват спирки: Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Сливница
- № 11 - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано"
- няма да се обслужват спирки: Транспортна болница, Иван Вазов, Сливница, Мария Луиза
- допълнителни спирки по маршрута – Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт
- № 12 – по маршрута Автогара Запад - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър";
- няма да се обслужват спирки: Мария Луиза, Сливница, Иван Вазов
- допълнителни спирки по маршрута – Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера
- № 17
- от Автогара Юг - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано" - бул. "Мария Луиза" ;
няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Областна управа, Сливница
- от кв. Крайморие - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър" - Автогара Юг
няма да се обслужват спирки: Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Сливница
- № 8
- от Автогара Запад - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Мария Луиза";
няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница
- от кв. Горно Езерово - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по - бул. "Мария Луиза" - Автогара Запад
няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт
допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза
От 10:00 ч. на 14.04.2026 г. до 17.04.2026 г., линия Т1 няма да бъде обслужвана. Алтернативно могат да бъдат използвани линии Б11 и 9.
Възможни са нарушения в разписанията на автобусите, за което молим пътниците да проявят разбиране.
Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и препоръчва през това време водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути.
Призоваваме водачите на превозни средства да избягват неправилното спиране и паркиране по бул. „Мария Луиза“ и бул. „Сан Стефано“ в участъците, по които се пренасочва движението градския транспорт.
