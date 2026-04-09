През предстоящите празници от 15 часа на 10.04.2026 г./петък/ до 10 часа на 14.04.2026 г. /вторник/ бул. “Иван Вазов“ в участъка от ул. „Цар Калоян“ до кръстовището с бул. „Мария Луиза“ ще бъде отворен за движение на превозни средства, съобщава Община Бургас.

Във връзка с продължаващи дейности по подмяната на асфалтовата настилка на бул. “Иван Вазов“ отново от 10:00 часа на 14.04.2026г. /вторник/ до приключване на 18.04.2026 г. /събота/, се затварят за движение на превозни средства участъка от ул. „Цар Калоян“ до кръстовището с бул. „Мария Луиза“. Това налага промени в линиите от градския транспорт, които минават през този участък на града и автобусите ще пътуват по следните изменени маршрути:

Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. „Сан Стефано“ – бул. „Мария Луиза“;

няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник - бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано"

няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза,

Б11 и Б12

- от Изгрев и Славейков – вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано" - бул. "Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки : Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт, Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник - вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър";

няма да се обслужват спирки : Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Сливница, Мария Луиза, Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера

- от Славейков - вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминава през Терминал Юг - ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано" - бул. "Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки : Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/

- от Меден рудник вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър" - Терминал Юг - ул. "Цар Петър";

няма да се обслужват спирки : Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Сливница

- няма да се обслужват спирки: Транспортна болница, Иван Вазов, Сливница, Мария Луиза

- допълнителни спирки по маршрута – Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт

№ 12 – по маршрута Автогара Запад - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър";

- няма да се обслужват спирки : Мария Луиза, Сливница, Иван Вазов

- допълнителни спирки по маршрута – Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера

- от Автогара Юг - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по ул. "Цар Петър" - ул. "Христо Ботев" - бул. "Сан Стефано" - бул. "Мария Луиза" ;

няма да се обслужват спирки : Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Областна управа, Сливница

- от кв. Крайморие - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Мария Луиза" - ул. "Сан Стефано" - ул. "Христо Ботев" - ул. "Цар Петър" - Автогара Юг

няма да се обслужват спирки : Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Сливница

- от Автогара Запад - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. "Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от кв. Горно Езерово - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по - бул. "Мария Луиза" - Автогара Запад

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза

От 10:00 ч. на 14.04.2026 г. до 17.04.2026 г., линия Т1 няма да бъде обслужвана. Алтернативно могат да бъдат използвани линии Б11 и 9.

Възможни са нарушения в разписанията на автобусите, за което молим пътниците да проявят разбиране.

Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и препоръчва през това време водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути.

Призоваваме водачите на превозни средства да избягват неправилното спиране и паркиране по бул. „Мария Луиза“ и бул. „Сан Стефано“ в участъците, по които се пренасочва движението градския транспорт.