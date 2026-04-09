Велики четвъртък е едновременно голям празник и дълбок духовен ориентир за православните християни, заяви българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, като насочи вниманието към смисъла на Тайната вечеря и към посланието, което Христос оставя на вярващите.

Той припомни, че именно на този ден Христос установява тайнството Евхаристия. „Господ е установил Своето тайнство, като е дал на светите апостоли Своето пречисто тяло и кръв и им е заповядал да извършват това за Негов спомен, докато Той дойде. Това е велика Божия милост, защото в това тайнство се разкрива предназначението на човека – какъв е Божият замисъл за нас“, каза пред агенция БГНЕС негово светейшество.

По думите му истинският смисъл на човешкия живот се открива в единението с Бога и в следването на Христовия пример. „Смисълът на човешкия живот се открива тогава, когато сме съединени с нашия Създател и когато животът ни е по подражание на Христос“, подчерта той.



Патриархът припомни, че дори апостолите са преминали през вътрешни борби и колебания. „Те се бореха със своите страсти, със съмнения, с желание за първенство. Но приеха Христовото слово и разбраха, че смисълът на живота им е в любовта и единството – с Бога и помежду им“, каза духовният водач.

В центъра на Новия завет стои именно тази любов. „Господ даде нова заповед – както Той ни възлюби, така и ние да се обичаме един другиго. Няма нищо друго, което да дава толкова пълен смисъл на човешкото съществуване, както любовта“, допълни патриарх Даниил.



В словото си той посочи и тъмната страна на човешката слабост, припомняйки предателството на Юда. „Един от учениците, вместо любов и благодарност, се измъчваше от завист и сребролюбие и стигна до предателство“, каза патриархът.

Водачът на Българската православна църква подчерта, че Велики четвъртък поставя ясен избор пред всеки вярващ: да следва Христовия път на любов и служение или да се поддаде на страстите, които водят до духовно разруха. „Човек трябва да се определи – дали ще се стреми да подражава на Христос и да живее в любов към Бога и ближния, или ще следва своите страсти, което в крайна сметка води до самопогубване“, заяви той.