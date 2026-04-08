Областната дирекция по безопасност на храните в град Велико Търново е разкрила втора незаконна кланица в района на Дебелец, съобщават от пресцентъра на БАБХ. Тя е разположена срещу първата, която беше открита и запечатана в началото на седмицата.

При извършената проверка е установено, че в кланицата са се обработвали над 600 килограма месо, включително биволско, свинско и конско, както и субпродукти и кожи. Всички тези продукти не са били маркирани и не са разполагали с документи за произход, което ги прави негодни за консумация. Те бяха иззети от компетентните органи.

Животните, които са били заклани в незаконния обект, не са преминали през задължителния ветеринарен контрол, нито през предкланичен и следкланичен преглед. Открита е една ушна марка, от която става ясно, че животното е било от нерегистриран животновъден обект, свързан с незаконната кланица.

В кланицата са открити и живи биволи и свине, част от които без ушни марки, което прави идентифицирането им невъзможно. На собственика на обекта ще бъде съставен акт за възбрана на тези животни. Ще бъдат взети кръвни проби, за да се установи здравословният им статус.

Освен това, в обекта са открити и над 200 килограма млечни продукти, включително кисело мляко и айрян, които имат изтекъл срок на годност и ще бъдат унищожени. Кланицата е затворена до окончателно изясняване на здравния статус на животните и изпълнението на всички изисквания за регистрация.

На собственика ще бъде връчен акт за административно нарушение.