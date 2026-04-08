Служебният министър на МРРБ представи пред журналисти нова интерактивна карта, достъпна на адрес roads.mrrb.bg, която за първи път дава публичен достъп до детайлна информация за пътните ремонти в България. Целта е пълна прозрачност относно това как се харчат бюджетните средства в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), посочи министърът на пресконференция.

Всичко започна преди един месец, когато поех ангажимент пред министър-председателя Андрей Гюров да направя дейностите, договорите и потоците на пари в АПИ прозрачни, каза министърът.

Системата позволява на гражданите да проследяват договорите за текущ ремонт и поддръжка (ТРП). Чрез картата може да се види: кой е изпълнителят на дадена отсечка, каква е стойността на договора и какъв е статусът на ремонтните дейности. Гражданите могат да проверяват дали даден път е още в гаранция, обясни инж. Йордан Терзиев, политически съветник на министъра. Цялата информация е структурирана и достъпна за изтегляне, което позволява на анализатори и граждани да извършват независим контрол, допълни той и посочи, че това е първата стъпка от по-голямата идея - създаването на електронно досие на една пътна отсечка.

Към момента на представянето на картата общата стойност на възлаганията за текущ ремонт и поддръжка в страната възлиза на 1,407 млрд. евро, уточни Терзиев. Тази сума обхваща всички активни, планирани и вече завършени задания по действащите рамкови договори с пътноподдържащите фирми. На картата може да се види разпределението на тези средства по конкретни области, пътища и отделни отсечки.

Картата е динамична и използва принципа на линейното рефериране, обясни Терзиев. Тя е разделена на няколко основни информационни слоя. В синьо са обозначени участъци, за които има издадено задание (възлагане), но работата по тях предстои да започне, в зелено са завършени участъци, които вече са приети от държавата. При избор на конкретен участък потребителят получава достъп до информация за това коя фирма извършва ремонта, сумата, платена или предвидена за конкретната отсечка, кога е започнал и кога трябва да завърши ремонтът и валидност на гаранционния срок. През системата има връзка с Регистъра на обществените поръчки, разказа Терзиев.

На пресконференцията бе направена демонстрация на възможностите на картата за илюстрация на ремонтите по магистрала „Тракия“, като стана известно, че по нея в момента има 5 активни участъка в ремонт, а за вече завършените миналата година части са платени около 96 млн. евро. Общата стойност на възлаганията за ремонтите е 173 млн. евро.

Председателят на Управителния съвет (УС) на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Тодор Анастасов посочи, че ресурсът за ремонти е силно ограничен, тъй като значителна част от средствата за следващите години вече са били предварително „заявени“ или похарчени. В момента АПИ може да харчи месечно само суми, равни на миналогодишните - на принципа една дванадесета. Той информира, че от пътния бранш са изтъкнали, че заради кризата в Близкия изток има скок в цените на материалите - битум, горива, и допълни, че и поради недостига на средства ще се извършват само най-неотложните дейности, гарантиращи безопасността, без да се започват значителни основни ремонти, „маскирани" като „текуща поддръжка“.