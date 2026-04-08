В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Великден, по традиция на 9 април, Велики четвъртък, от 12:30 часа в градинката до Часовника ще се проведе инициативата „Багрилница за яйца“.

Събитието ще предложи на жители и гости на града възможността да се докоснат до автентичния български обичай за боядисване на великденски яйца. Традиционният ритуал ще бъде демонстриран от представители на НЧ „Васил Левски 1937“ и пенсионерския клуб в кв. „Горно Езерово“, които ще споделят знания, умения и символиката, свързана с празника.

„Багрилница за яйца“ има за цел да съхрани и популяризира българските народни традиции, като същевременно създаде празнична атмосфера и възможност за участие на всички желаещи.

Заповядайте да споделим заедно духа на Великден и да сътворим пъстри символи на надеждата, вярата и новото начало, призовават организаторите.