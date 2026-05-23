"Лукойл Нефтохим Бургас“ удържа цените на петрола за своя сметка, обяви специалният управител Румен Спецов.

Той коментира изводите от проучване на КЗК, представено през седмицата, което твърди, че служебният кабинет на Андрей Гюров е приложил преса на пазара на горивата у нас.

Особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов коментира орязването на правомощията му пред БНТ в "Говори сега":

Въпреки че „Лукойл“ е поел това за своя сметка, по думите на Спецов предприятието към днешна дата е на печалба. Той отрече да получава заплата за всяко едно от управляваните от него дружества и съобщи, че възнаграждението му не идва от държавата, а от предприятието.

Спецов не се притеснява да бъде сменен от новата власт, а предлаганите изменения в законодателството, които предвиждат съдебен контрол над решенията му, коментира, че не променят много ситуацията.

"Може би има едно неразбиране или забравяне на сегашните задължения към сегашния момент аз трябва да давам отчет пред парламентарната комисия по икономическо развитие, където пред широк кръг депутати, всъщност членовете на комисията, отговарям на техните въпроси и ги запознавам със състоянието. Всъщност с новите промени, ако законът бъде приет, вече такъв отчет ще се дава само пред министъра на икономиката. А иначе, другата промяна е свързана с продажба на акции на собственост", обясни той.

На въпрос дали е печелившо дружеството към днешна дата, той поясни:

"Само по себе си всяко едно от тях не бива да се разглежда като самостоятелен търговски обект, за да говорим за печалба. Те са взаимосвързани — това е цялата производствена част от доставките на петрола, преработка, продажба на горива към „Лукойл България“. Другата търговска, всъщност основната търговска компания, собственост на бензиностанциите и съответно продажбата на дребно, включително с данъчни складове на територията на Република България, разбира се, и износът".

В чистата търговска дейност, без счетоводните отчетности, без амортизации, без обезценка на активи - преработка на нефт, продажба на горива — да, може да бъде печелившо, отговори той.

"В единия случай говорим за така наречения коефициент EBITDA. Това е печалба преди данъци, такси и амортизации. Тук вече има печалба. Но за данъци, такси и амортизации трябва да се върнем в годините назад, за да се види цялата финансова политика, провеждането на всички финансови резултати, всички инвестиции и така нататък".

По думите му за всички претенции, които биха се предявили, евентуално биха се предявили от руска страна, "смея да заявя, че аз и екипът водим наистина с грижата на добър стопанин собствеността на „Лукойл България“.

Той припомни доклада на КЗК, според който бизнесът е поел основния минус при оскъпяването на цените.

"Смея да кажа, че ние направихме всичко възможно да удържим и за наша сметка галопиращия скок на нефта и максимално, или абсолютно на минималната стойност, която да покрива собствените ни разходи."

Това е социалната роля на "Лукойл" и на особения управител - т.е. да направим всичко възможно да задържим цените за собствена сметка, доколкото е възможно, разбира се, каза Спецов.

"Лукойл“ ще съществува и е съществувал при различни правителства, но като начин на управление, като начин на следване на вътрешни правила, изградени през годините правила, като начин на покриване на собствените разходи - но това е една тема, която е много дълбока, защото при встъпването ми в длъжност де факто ние започнахме да работим със заварени средства.

А те съвсем не бяха достатъчни за цялостната дейност и се наложи да използваме най-различни търговски взаимоотношения, опции и възможности с различните търговци, за да успеем да стабилизираме компанията, тъй като една от задачите пред особения управител, да не кажа основната, беше да има прозрачност във всички финансови потоци, да се проследи - откъде се взима и накъде отиват всички финансови потоци, да се елиминира всякаква възможност руските компании да получават", каза той.