

З А П О В Е Д

№РД-16-550

гр. Поморие,07.04.2026г.

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и Докладна записка с вх. рег. №27/06.04.2026г. от Тончо Киров – кмет на с. Горица,

НАРЕЖДАМ:

Отменям т.19 от Заповед №РД-16-468/30.03.2026г. на кмета на община Поморие, с която е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на имоти - частна общинска собственост, издадена в изпълнение на Решения №757/04.03.2026г., №758/04.03.2026г., №759/04.03.2026г., №766/04.03.2026г. и №767/04.03.2026г. на Общински съвет – Поморие, а именно:

- Неурегулиран поземлен имот с идентификатор 16064.601.733 по КККР на с. Горица, одобрени със Заповед №РД-18-132/25.07.2022 г. на изпълнителен директор на АГКК, кв.4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП „за друг вид застрояване“, площ 2365 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост №7830/27.11.2025г., с начална тръжна цена 34 060,00 € (66 615,57 лв.).

В останалата си част Заповед №РД-16-468/30.03.2026г. на кмета на община Поморие остава непроменена.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Кунчо Димитров Гайдов – заместник-кмет на община Поморие.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-16-468/30.03.2026г. на кмета на община Поморие.

Настоящата Заповед да се обяви по реда, по който е обявена Заповед №РД-16-468/30.03.2026г. на кмета на община Поморие.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от оповестяването ѝ пред Административен съд гр. Бургас чрез Кмета на община Поморие.

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на община Поморие