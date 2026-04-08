Екипаж на самолет C-27J “Спартан“ от състава на 16-а авиационна база “Враждебна“ осигури въздушен транспорт от София до Горна Оряховица и обратно на екип от Военномедицинска академия (ВМА), съобщиха от Министерството на отбраната.

Полетът е извършен поради създадена донорска ситуация в МБАЛ “Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново.

“Военнотранспортният самолет излетя в 6:32 ч. сутринта на 7 април за летище Горна Оряховица, където кацна в 7:06 ч. Той се приземи обратно на летище “Васил Левски“ – София в 11.43 ч. същия ден. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно“, обявиха от МО, цитирани от БТА.

Командир на екипажа е бил капитан Георги Пъшев, помощник – командир – майор Жасмина Христова, и борден инженер – капитан Митко Гергов.

Трета трансплантация във ВМА през 2026 г.

Вчера, 7 април, във ВМА под ръководството на проф. Никола Владов трансплантационният екип е извършил поредна чернодробна трансплантация – трета от началото на годината, съобщиха от лечебното заведение.

Оттам уточняват, че до осъществяването на сложната интервенция се е стигнало след безупречна координация между няколко лечебни заведения.

Координаторът по донорство в габровската МБАЛ “Тота Венкова” д-р Мирослав Новаков е идентифицирала потенциален донор и незабавно го е насочила към д-р Сибила Маринова, която е регионален координатор за Северен централен регион. Пациентът е прехвърлен в болница “Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново.

Реципиентът е млад мъж, на 34 години, в крайна фаза на чернодробно заболяване. Операцията е протекла в рамките на стандартното време и без усложнения и в момента пациентът е в стабилно състояние.