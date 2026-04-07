Един от големите гласове на българската народна музика си отиде на 87 години тази сутрин след продължително боледуване. Само преди три дни певицата бе изписана от болница. Тя беше в тежко състояние и не успя да се възстанови.

Рупкина ще бъде запомнена с мощен глас, възпял „Калиманку Денку“ и редица знакови песни за странджанския край и българския фолклор. С трио „Българка“ тя печели световна популярност и представя българското народно пеене по целия свят.

Певицата ще бъде изпратена в родния си град Бургас.



"Много е тъжно, когато се сбогуваме с хора- вселени. С таланти, които не се побират в рамките на града, региона и страната! Дълбок поклон пред паметта на Янка Рупкина! Няма да забравя срещите ни- истинско съприкосновение с необятната ѝ душа. Янка Рупкина остава завинаги в паметта и в сърцето ми! Сбогом!", написа кметът на Бургас Димитър Николов в профила си в социалната мрежа Фейсбук.