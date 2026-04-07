На тържествена церемония днес в Плевен Българският Кардиологичен Институт ще награди лекаря, получил най-много положителни оценки от пациенти през изминалата година. Събитието ще събере на едно място номинираните лекари, началници на клиники и отделения, общественици и медии.

В деня, в който отбелязваме Световния ден на здравето „Златно сърце на годината" ще бъде връчено на лекаря със забележителен резултат, генериран от стотици благодарствени писма и положителни отзиви на пациенти и техните семейства в анкети, интернет и социалните мрежи. Това признание е висока оценка за професионализъм, но най-вече за нейната безусловна отдаденост към пациентите, сърцато отношение, внимание и грижа. Тази награда е доказателство, че истинската стойност на един лекар не се измерва само със знанията и уменията му, но и с неговото човешко отношение към хората, които лекува.

И тази година конкуренцията е изключително силна, като резултатите между водещите кандидати от различни специалности са много близки. Всеки от номинираните лекари е демонстрирал високи медицински качества и безупречно внимание към пациентите. Очаквайте подробности за отличения лекар!