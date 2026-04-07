Пациенти изразиха своята благодарност към екипа на Комплексния онкологичен център в Бургас с концерт- изненада на открито. Той бе и техният поздрав по повод Деня на здравния работник. Концертът се състоя пред сградата на здравното заведение, в което се лекуват хора от цяла Югоизточна България. „Вашите ръце лекуват, сърцата ви спасяват! Не сте просто лекари, вие сте герои. Надеждата има име – КОЦ-Бургас“, беше посланието към лекарите.

В изненадата се включиха с цялата си енергия и с открити сърца талантливите млади изпълнители Вероника Сидоренко, Мариана Симеонова и Самуил Милков от Музикалното училище в Бургас, Христо Керчев от Ахелой, който учи в НУФИ „Филип Кутев“ – Котел, с гайда, както и певецът Крум Крумов. Сила и заряд на събитието допълнително дадоха още представителите на мото клуб „Морски братя“, които с душа се включват в обществено значими каузи.

"Всички от екипа на КОЦ са наши спасители, ние сме тук, за да изкажем признателността си и цялото си уважение към Вас, че ни върнахте здравето и усмивките и се надяваме този ден ние да ви дадем много настроение. Тук всички са невероятни специалисти“, каза основният организатор на концерта Кремена Краева, която от 7 години е пациент на КОЦ и премина успешно два пъти през страшната диагноза „рак“.

"Много сме щастливи от това, което правят нашите пациенти. Ние наистина влагаме много труд, който е изключително отговорен. Даваме всичко захоата, които се лекуват при нас и е много важно, когато има такъв знак на благодарност.“, каза управителят на КОЦ-Бургас проф.д-р Христо Бозов.

Инициаторите благодариха на лекарите, медицинските сестри, на всички служители,част от които и в празничния момент бяха в отделенията си при болните, както и на голямото сърце на здравното заведение - Кремена Стаматова.

Празникът по традиция завърши с хоро, много усмивки и надежда.












































