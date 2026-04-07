Срокът, в който данъкоплатците могат да платят цялата сума от своите налози, възползвайки се от 5% отстъпка, тази година изтича на 30.04.2026 г.

От дирекция „Приходи, местни данъци и туризъм“ напомнят, че извън този срок данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства се плащат на две равни вноски – до 30.06.2026 г. и до 31.10.2026 г. След тези срокове се начислява лихва за закъснение.

Дължимите суми могат да бъдат заплатени по един от следните начини:

на касите в центъра за административно обслужване към Община Поморие;

в изнесените работни места в гр. Ахелой и гр. Каблешково;

по график в с.Александрово, с.Бата, с.Белодол, с.Габерово, с.Горица, с.Гълъбец, с.Дъбник, с.Каменар, с.Косовец, с.Козичино, с.Лъка, с.Медово, с.Порой и с.Страцин.

Плащането може да се извърши и по един от следните начини:

чрез виртуален ПОС терминал в официалния сайт на Община Поморие;

на касите на Easypay в страната;

чрез онлайн системата на еPay;

чрез онлайн системата за бързи плащания FastPay;

на касите на Пощенска банка;

ДСК;

Обединена Българска банка;

Общинска банка;

УниКредит Булбанк.

Банкова сметка за местни данъци и такси

„УниКредит Булбанк” АД

IBAN: BG86 UNCR 7000 8422 5508 14 , BIC: UNCRBGSF

Кодове за плащане:

Данък недвижими имоти – 44 21 00

Данък върху превозните средства – 44 23 00

Такса битови отпадъци – 44 24 00

Допълнителна информация може да получите в Дирекция „Приходи, местни данъци и туризъм” на адрес: гр. Поморие, ул.”Солна” № 5, както и на телефони: 0596/ 26 352; 26 353; 26 355; 26 356