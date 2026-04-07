Жителите и гостите на Бургас ще имат възможност да съпреживеят пълноценно най-светлия християнски празник - Възкресение Христово. За целта Община Бургас ще монтира големи екрани отстрани на Катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий", които на 11 април от 23.30 часа ще излъчват Пасхалната служба, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений.

Миряните, които няма да могат да присъстват на място, също ще бъдат част от празника, тъй като Великденската литургия ще бъде предавана на живо и онлайн, в официалната Facebook страница: https://www.facebook.com/Burgas.Municipality и в Youtube канала на Община Бургас: https://www.youtube.com/@BurgasMunicipality.

В навечерието на празника по традиция в градинката до Часовника от 12.30 часа на 9 април, Велики четвъртък, ще се проведе традиционната „Багрилница за яйца“. Автентичният ритуал за боядисване на яйца ще демонстрират от НЧ “Васил Левски 1937“ и пенсионерски клуб в кв. "Горно Езерово".

На 12 април, неделя, в парка в ж.к. „Изгрев“ ще се състои великденски концерт с участието на оркестър „Жарава“ със солисти Лазар Налбантов и Ирена Станкова, ДТА „Звездичка“ и ФТС „Зорница“ с ръководител Николай Парушев. Негов организатор е НЧ „Изгрев 1909“ – Бургас.

Специално за Великден общинския превозвач „Бургасбус“ също ще бъде с празнично разписание. На 11 срещу 12 април по линии Б11 и Б12 ще бъдат извършени извънредни курсове с часове на тръгване от начална спирка 00:30 часа. Линиите обслужват основните спирки в кварталите „Изгрев“, „Славейков“ и „Меден рудник“, както и спирки на възлови места в града – УМБАЛ, ул. „Демокрация“, бул. „Булаир“, като се очаква автобусите да бъдат в района на ЖП гара/Транспортна болница приблизително около 00:45-00:50.

В тези курсове пътниците ще могат да пътуват безплатно!

Клиентите на градския превозвач могат да се възползват и от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите „Меден рудник“, „Зорница“, „Изгрев“ и „Славейков“.

С оглед осигуряване на безопасно и комфортно пътуване, от транспортното дружество призовават гражданите да не внасят запалени свещи в пътническите салони на автобусите!

Ето как ще работят и касовите салони на „Бургасбус” през предстоящите празнични и почивни дни – 10, 11, 12 и 13.04.2026 г.

Въвежда се следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството – Транспортна къща – 10, 11, 12 и 13.04.2026 – почивни дни; Терминал Меден рудник – 10, 11, 12 и 13.04.2026 – от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30) Автогара Юг каса 1 и каса 2 – 10, 11, 12 и 13.04.2026 – почивни дни; каса 12 – 10, 11, 12 и 13.04.2026 – от 07:30 до 17:15 (почивка от 12:00 до 12:30) Автогара Запад – 10, 11, 12 и 13.04.2026 -от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45).

През предстоящите празнични и почивни дни – 10, 11, 12 и 13.04.2026 г. всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД, ще се движат по установените разписания за празнични дни.

Напомня се на пътниците, че във всички курсове, в които няма кондуктори, билети се продават от водачите, а превозните средства са обозначени със съответните табели.