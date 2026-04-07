По повод 7 април – Световния ден на здравето и Деня на здравния работник, д-р Жени Стоичкова, председател на РЛК на БЛС - Бургас отправя своите най-искрени поздравления към всички лекари, медицински специалисти и здравни работници.

„Медицинският труд е не само професия, а призвание, което изисква знания, всеотдайност и ежедневна отговорност към човешкия живот“, сподели д-р Стоичкова.

Според експерта, тази година отбелязваме 7 април в изключително критична ситуация за здравната система на България. След сериозен анализ Националният съвет на Българския лекарски съюз излезе с позиция за необходимостта от спешни действия за запазване устойчивостта на системата, която днес е изправена пред реален риск от срив.

Рязко нарастващите разходи за дейността на лечебните заведения – за енергия, консумативи, медикаменти и издръжка на персонала – съчетани с липсата на актуализация на цените на медицинските дейности от 2024 г., създават задълбочаващ се финансов дефицит. Това поставя под заплаха достъпа на пациентите до навременна и качествена болнична медицинска помощ, както и реален риск част от този дефицит да бъде прехвърлен върху пациентите.

Националният съвет на БЛС настоява за незабавно предприемане на действия от страна на институциите, включително подписване на Анекс към Националния рамков договор, с който да се гарантира увеличение на цените на медицинските дейности във всички сектори с не по-малко от 25%, считано от 01.01.2026 г.

По думите й, това ще осигури право на достъп на пациентите до качествена медицинска помощ, устойчиво функциониране на цялата здравна система и запазване на съществуващата кадрова сигурност чрез предвидимост и стабилност за работещите в системата.

Основна грижа за българските граждани и националната сигурност е компетентното, отговорно и навременно управление на здравеопазването.

„Няма как здравеопазването да функционира с цени от миналото при разходи от настоящето. Необходимите решения са спешни и не търпят отлагане“, предупреждава д-р Стоичкова.

„Днес е ден на признание, но и на отговорност. Защото здравето е най-висшата ценност, а тези, които го пазят, заслужават не само благодарност, а и подкрепа с конкретни действия. Честит празник! Бъдете здрави, силни и уверени, че обществото и отговорните институции ще застанат зад вас и българските граждани!“, пожела по повод празника председателят на РЛК на БЛС – Бургас д-р Жени Стоичкова.