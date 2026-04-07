7 април е Световен ден на здравето. В България от 1964 г. насам на тази дата своя професионален празник отбелязват всички, които работят в сферата на здравеопазването.



Това е денят на лекарите, стоматолозите, медицинските сестри, акушерките, фармацевтите и всички здравни специалисти, посветили се на грижата за човешкото здраве.





Световният ден на здравето с

Заедно за здраве. Застанете до науката“,

е отбелязва от 1950 г., като всяка година поставя фокус върху значимо глобално здравно предизвикателство. Темата през 2026 г. е „като акцентът е върху ролята на научните доказателства и информираните решения в общественото здраве.

Инициативата ще се развие в рамките на цялата година, насърчавайки използването на научно обосновани политики и практики в здравеопазването.

Основен фокус е борбата с дезинформацията и възстановяването на доверието в здравните институции, особено в контекста на последните глобални кризи. От СЗО призовават правителства, експерти и граждани да се опират на проверена информация и доказателства при вземането на решения.



Кампанията е свързана и с подхода „Едно здраве“, който разглежда връзката между здравето на хората, животните и околната среда, и ще бъде подкрепена от международни научни форуми и инициативи.



СЗО насърчава активно участие чрез споделяне на достоверна информация и включване в обществения дебат, включително и в социалните мрежи с хаштагове като #StandWithScience и #WorldHealthDay.