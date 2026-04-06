Пролетта показва променливия си характер – слънце сутрин, облаци и валежи следобед.





На 7 април времето в страната ще бъде динамично – сутринта ще започне със слънчеви часове, но следобед облачността ще се увеличи и на места ще превали. Минималните температури ще са между 6° и 11°, като в София ще бъдат около 6°.

В следобедните часове, особено в планинските райони, ще се развие купесто-дъждовна облачност. В Родопите се очакват краткотрайни, но на моменти интензивни валежи, придружени от гръмотевици.

Западният вятър ще се усили и ще бъде умерен до силен, с пориви. За шест области в Северна България е обявен жълт код за опасно време, предупреждават синоптиците от Национален институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще достигнат между 15° и 20°, а в югозападните райони – до около 24°. В столицата термометрите ще показват около 18°.

Планините – силен вятър и гръмотевични бури

В планинските райони облачността ще бъде променлива, често значителна. В Родопите ще има условия за валежи и гръмотевици, а вятърът ще бъде силен от северозапад, по високите части – бурен.

Температурите ще останат ниски за сезона – около 11° на 1200 метра и около 4° на 2000 метра.

Черноморието – прохладно и с променлива облачност

По Черноморието облачността ще бъде променлива, като сутринта по северното крайбрежие са възможни слаби превалявания. Вятърът ще бъде умерен, като през деня ще се ориентира от запад-югозапад.

Максималните температури ще са между 12° и 15°, температурата на морската вода – между 11° и 13°, а вълнението ще бъде слабо – 1–2 бала.