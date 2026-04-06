България ще изпрати поета, композитор и певец Михаил Белчев в последния му път в Народния театър "Иван Вазов".

"Днес си отиде Михаил Белчев. Поклон пред поета на мелодията на любовта! Лек полет на един голям музикален артист, носител на ИКАР за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си. Светла и вечна да е паметта му.

Поклонението пред Михаил Белчев ще се състои в Народния театър "Иван Вазов", в четвъртък 9-и април, от 13.00 часа", съобщиха от Съюза на артистите в България.