Пъстри великденски хора, изложба на обредни хлябове и красиво обагрени яйца, съпътствана от шарен концерт на гласовитите дами певческа група „Тракийка“, Детска градина „Веселушко“ и приятели - Така Поморие ще посрещне Великден – велик, заради вярата и посланията, които носи. Заради нелекия път между разпятието и възкресението, отричането и признанието. Този светъл християнски празник винаги ни носи надежда и настроение. Именно за тях отново ще се погрижат Общински детски комплекс – Поморие, Тракийско дружество „Одринска епопея“ и НЧ „Просвета 1888“.



Програмата ще продължи с надиграване, което ще събере на едно място: Детски фолклорен танцов ансамбъл „Раковина“ с ръководител Владимир Данаилов, Клуб по народни танци „Раковина” с ръководители Владимир Данаилов и Биляна Данаилова; Танцов клуб „Чайка” – Бургас – Поморие, ръководен от Лиляна Христова и Велиана Дачева; Танцов състав при Българо-гръцко дружество „Анхиало“ и Танцов състав при ОУ „Христо Ботев“ – Поморие.

Заповядайте, за да хапнете вкусни козунаци, но и да се включите в прекрасните зареждащи великденски хорà. Очакваме ви на 12.04.2026 г. /неделя/ на площада пред откритата сцена на НЧ „Просвета 1888“, призовават от местната власт:

– от 10.20 ч. – „На Великден заедно”, изложба на хлябове и концерт;

– от 11.00 ч. – „Великденски хорà“, весело надиграване.

Във връзка с тържеството по случай Великден, за периода от 09:00 часа до 13.00 часа ще бъде въведена временна забрана за движение и престой на ППС и МПС на площад „Св.св. Кирил и Методий“.