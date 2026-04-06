64-годишна пациентка от София получи нов бъбрек след успешно извършена трансплантация в УМБАЛ „Александровска“, съобщиха от лечебното заведение.

Донор е 43-годишна жена от столицата, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчна аневризма. Според болницата реципиентката е избрана сред девет пациенти от листата на чакащите като човекът с най-висока органна съвместимост.

Операцията е извършена от екипите на доц. Пламен Димитров и доц. Владислав Младенов от Клиниката по урология.

След интервенцията пациентката се възстановява в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, като състоянието ѝ е стабилно и с отлични жизнени показатели.

От лечебното заведение уточняват, че вторият бъбрек не е трансплантиран поради липса на подходящ реципиент към момента.

Медиците от УМБАЛ „Александровска“ изказват съболезнования към близките на починалата жена и подчертават, че решението им да дарят органите ѝ е спасило човешки живот – акт на изключителна хуманност и смелост.