Открит пазар за риба ще има на пристанището в Царево. Предстои неговата реконструкция и модернизация и местните рибари, и жители с нетърпение очакват това да се случи, пише Труд бг.

Освен рибна борса, ще има още оборудвано хале за ремонт на лодките, хале за ледогенератори, паркинг, нови настилки, бензиноколонка и техника.

Всичко това са само част от дейностите по модернизацията на рибарското пристанище в града, което носи името “Мичурин”.

Кметът на Царево Марин Киров и неговият заместник Денис Диханов, бяха на обход на строителните обекти в общината и посетиха порта.

“Работи се активно, вижда се сериозен напредък по модернизацията на съществуващото вече рибарско пристанище. Не предвиждаме увеличаване на таксите и тежестта към рибарите във връзка с новото съоръжение” заяви кметът на община Царево Марин Киров пред местните морски вълци.