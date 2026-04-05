Когато търговец отправя покана за покупка на стоки или услуги на намалена цена, той е длъжен да осигури разумно количество от тях за обявения период на кампанията. Това напомнят от онлайн платформата “Ние, потребите­лите”.

Неведнъж потребители споделят, че не успяват да направят планираните покупки на намалени цени, защото рекламираните стоки липсват в магазините.

Търговците често дават отговори като “стоката е изчерпана”, “свърши днес”, “имаше много малко бройки” и не оказват на клиентите съдействието, което им се полага по закон.

“Ако търговецът не може да достави стоката в разумно количество за обявения период, няма обективни причини, не предлага решение и това се повтаря системно, можем да говорим за нелоялна търговска практика”, посочва Габриела Руменова от “Ние, потребителите”.

В случай че включените в кампании за отстъпки продукти ги няма в обектите на търговеца, възможните решения са той да осигури същата стока в разумен срок или да предложи равностойна стока при същите условия. “Ако ви бъде предложена алтернатива и тя е по-неизгодна за вас - откажете. Подайте писмена жалба до управителя на обекта, а при липса на съдействие - сигнал до Комисията за защита на потребителите”, съветват от “Ние, потребителите”.