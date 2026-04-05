Когато търговец отправя покана за покупка на стоки или услуги на намалена цена, той е длъжен да осигури разумно количество от тях за обявения период на кампанията. Това напомнят от онлайн платформата “Ние, потребителите”.
Неведнъж потребители споделят, че не успяват да направят планираните покупки на намалени цени, защото рекламираните стоки липсват в магазините.
Търговците често дават отговори като “стоката е изчерпана”, “свърши днес”, “имаше много малко бройки” и не оказват на клиентите съдействието, което им се полага по закон.
“Ако търговецът не може да достави стоката в разумно количество за обявения период, няма обективни причини, не предлага решение и това се повтаря системно, можем да говорим за нелоялна търговска практика”, посочва Габриела Руменова от “Ние, потребителите”.
В случай че включените в кампании за отстъпки продукти ги няма в обектите на търговеца, възможните решения са той да осигури същата стока в разумен срок или да предложи равностойна стока при същите условия. “Ако ви бъде предложена алтернатива и тя е по-неизгодна за вас - откажете. Подайте писмена жалба до управителя на обекта, а при липса на съдействие - сигнал до Комисията за защита на потребителите”, съветват от “Ние, потребителите”.
0 Коментара