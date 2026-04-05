Папа Лъв Четиринадесети отслужи тържествена литургия за Възкресение Христово в базиликата "Свети Петър" във Ватикана, предадоха световните агенции. На най-светлия празник за католиците по света папата призова хората да работят за мир.

Лъв Четиринадесети, който се утвърди като открит критик на войната в Иран, заяви, че недоверието и страхът са били допуснати да разкъсат връзките между хората чрез война, несправедливост и изолация на народите и нациите.

„Нека не позволяваме да бъдем парализирани!“, призова първият папа от САЩ по време на службата в най-святата нощ от католическия календар, когато според Библията Исус Христос е възкръснал от мъртвите.

Лъв Четиринадесети не спомена конкретни конфликти по време на службата. В проповедта си пред хилядите вярващи, събрали се в храма, папата призова католиците да следват примера на светците, които, по думите му, са се борили за справедливост, за да могат „великденските дарове на хармонията и мира да растат и да процъфтяват навсякъде“.

Миналата неделя на Цветница по католическия календар, папата заяви, че Бог отхвърля молитвите на лидери, които започват войни и чийто ръце са оцапани с кръв. Във вторник той отправи пряк апел към Доналд Тръмп да намери „изход“ за прекратяване на войната.

Папата ще завърши великденските празненства днес по обед с литургия на площад "Свети Петър" във Ватикана и ще отправи специална благословия и посланието си "Към града и света"./БТА