Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължава засилените проверки в седмицата преди Великден, като при последните инспекции отново са установени сериозни нарушения в обекти за съхранение и преработка на храни. При проверка в нерегистриран склад в Свиленград инспекторите са открили големи количества хранителни продукти, част от които без етикети на български език, а други с изтекъл срок на годност.

Установени са и неправилно съхранявани храни от животински произход с нарушени опаковки и липсваща или чуждоезикова маркировка. Обектът е запечатан, а на собственика предстои да бъдат съставени два акта за административни нарушения. Негодната продукция ще бъде описана и унищожена.

Нередности са установени и в хладилен склад в село Брод, община Димитровград, където са открити палети със замразени храни, въпреки че по документи дейността на обекта е била временно прекратена. Липсвала е информация за произхода и доставката на продуктите, както и задължителната документация по системата за самоконтрол. На представител на фирмата също ще бъдат съставени актове.

Допълнителни нарушения са констатирани в цех за месни продукти в село Книжовник, в предприятие за месопреработка в Димитровград и в млекопреработвателен обект в село Крепост, като на всички са издадени предписания.

От агенцията подчертават, че масираните проверки в цялата страна продължават, а спазването на правилата за регистрация, етикетиране и самоконтрол е от ключово значение за гарантиране безопасността на храните и опазване здравето на потребителите.