Установени са и неправилно съхранявани храни от животински произход с нарушени опаковки и липсваща или чуждоезикова маркировка. Обектът е запечатан, а на собственика предстои да бъдат съставени два акта за административни нарушения. Негодната продукция ще бъде описана и унищожена.
Нередности са установени и в хладилен склад в село Брод, община Димитровград, където са открити палети със замразени храни, въпреки че по документи дейността на обекта е била временно прекратена. Липсвала е информация за произхода и доставката на продуктите, както и задължителната документация по системата за самоконтрол. На представител на фирмата също ще бъдат съставени актове.
Допълнителни нарушения са констатирани в цех за месни продукти в село Книжовник, в предприятие за месопреработка в Димитровград и в млекопреработвателен обект в село Крепост, като на всички са издадени предписания.
От агенцията подчертават, че масираните проверки в цялата страна продължават, а спазването на правилата за регистрация, етикетиране и самоконтрол е от ключово значение за гарантиране безопасността на храните и опазване здравето на потребителите.
