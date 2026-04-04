Великденската трапеза в Гърция тази година е с поне 50 евро по-скъпа от миналогодишната, сочат данни на потребителски организации, цитирани от БНР. Общо за празничното меню на шестима души ще са необходими около 412 евро, което е с 20% повече спрямо миналата година.

Най-сериозен ръст се отчита при месото. Агнешкото струва между 18 и 20 евро за килограм, а телешкото надхвърля 20 евро. Цените на плодовете и зеленчуците също се покачват – доматите са с над 50% по-скъпи и се продават по около 3 евро за брой, патладжаните поскъпват с 35%, а ябълките – с около 10%.

Високите цени на горивата оказват влияние и върху туризма. Според собствениците на хотели в Крит, само 15% от хотелите са отворени, а резервациите са значително по-малко от обичайното.

Традицията остава скъпа – тази година кръстниците ще платят около 50 евро за шоколадово яйце с играчка, за да зарадват своите племенници.

Пазаруващите се оплакват, че купуват ограничено количество продукти за празничната трапеза, тъй като високите цени на храните вече се доближават до тези на месото.