Превенция на изоставянето на домашните животни и кастрация на бездомните животни са част от кампаниите, които природозащитни организации организират. Важно е да сме отговорни не само към животните на улицата, но и към своите домашни любимци, казаха за БТА ръководителят на Клиниката за бездомни животни към фондация „Четири лапи“ д-р Надежда Мечева и основателят на сдружение „Stray Angels България“ Искра Георгиева. Те коментираха темата по повод днешния Световен ден на бездомните животни.

Кастрацията спасява от безконтролно размножаване и заболявания

Чрез кастрацията елиминираме безконтролния приток на бездомни животни на улицата, каза д-р Надежда Мечева. Всяка година фондация „Четири лапи“ провежда кампания за кастрация на бездомни котки. Преди дни приключи тазгодишната кампания. Раздават се около 1500 талона на граждани в столицата, които да подкрепят безстопанствена котка в района, в който живеят, каза Мечева. В нашите партньорски клиники се прави безплатна кастрация, добави тя.

Самата кастрация спасява животи, затова и тази кампания е изключително важна, посочи специалистът. Една котка се разгонва двукратно в годината. При всяко разгонване има поколение. Нейното поколение много често се ражда на улицата, където вследствие на инфекциозни заболявания често не оцелява, обясни д-р Мечева.

Освен че предотвратява забременяване, кастрацията предпазва и от редица инфекциозни заболявания, например предотвратяването на развитието на рак на млечната жлеза, посочи ветеринарният лекар. Тя каза, че има случаи на възпаление на матката и яйчниците при женските котки.

Всяка година обръщаме внимание и на превенцията от изоставяне, каза д-р Мечева. Животните на улицата обикновено са били гледани в домашни условия, биват изоставени поради размножаване, понякога неконтролируемо, разясни тя. Точно поради тази причина апелираме всички граждани да бъдат отговорни, да кастрират своите домашни любимци, като по този начин ги предпазват от бременност и от редица тежки заболявания, каза Мечева.

„Сканирай лапата“ и научи повече за грижата за животните

„Сканирай лапата“ е информационна кампания, която насочва вниманието не само към бездомните животни, а и към личната отговорност на всеки гражданин с домашен любимец, каза Искра Георгиева от „Stray Angels България“. Целта е тази информация да бъде достъпна за всеки – като насърчава превенцията и отговорното отношение към животните, добави тя.

Всяка табела съдържа QR код, който води до интернет страница с тематични секции за подаване на сигнал за животно в беда, за първа помощ, за санкциите за насилие или жестокост към животни. Кампанията беше открита преди дни в София, предстои и в други градове на страната.

Помощта към животно е личен избор, независимо от ситуацията, и показва как можем заедно да спасим животните, коментира Георгиева. По думите ѝ, затова организацията предвижда и образователни инициативи за деца, за да се изгради уважение към животните още от ранна възраст.

Относно отглеждането на животно у дома, Искра Георгиева каза, че това трябва да е осъзнат избор. Хората трябва да преценят дали имат нужното време, за да се посветят на домашния си любимец, каза Георгиева. Тя напомни, че бебе куче или коте не може да остават сами за дълго време. Бебетата трябва да бъдат хранени редовно, да се работи с тях за изграждане на навици, трябва да бъдат регулярно извеждани навън, посочи още специалистът. Грижата за животното е ангажираща и изисква време, търпение и последователност, затова е важно човек да прецени дали ежедневието му позволява да осигури необходимото внимание и грижа, преди да вземе такова решение, съветва Георгиева.

Основателят на сдружение „Stray Angels България“ подчертава, че бъдещите стопани трябва да се доверяват на лицензирани развъдници. Това гарантира по-добри условия за отглеждане, проследим произход и по-добро здравословно състояние.

Надежда Мечева и Искра Георгиева се обединиха около позицията, че дългосрочното решение на проблема с бездомните животни минава през осъзнаването му, проява на гражданска отговорност, последователни грижи и образоване на обществото по темата.