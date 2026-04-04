Палитрата от козунаци преди Великден тази година е по-богата от всякога, а разнообразието на пазара е такова, че може да удовлетвори и най-претенциозните вкусове. Наред с традиционните предложения, все по-голяма популярност печелят и празничните кошници, в които освен козунаци има яйца, курабии и различни сладки изкушения. По думите на производители обаче цените са се повишили с около 5% спрямо миналата година.

В пекарните стойността на козунаците зависи най-вече от съставките и начина на приготвяне.

"Тази година козунаците са между 6 и 10 евро за половин килограм. Натуралният козунак е около 6 евро, с шоколад - 8 евро, а италианското панетоне достига 10 евро", обясни собственикът на верига пекарни Нестор Куцев пред NOVA.

Най-скъпите предложения на пазара - като безглутенов козунак с черен шоколад и ядки - вече достигат и до 39 евро.

Майсторите хлебари казват, че рецептата за добрия козунак не се е променила - качествени продукти и внимание към всеки детайл. "Слагаме яйца, прясно мляко, масло, захар и брашно и задължително капчица любов", казва хлебарят Драгомир Петров.

Паралелно с това се забелязва и нова тенденция при сладките изделия - традиционните курабии постепенно отстъпват място на ръчно изработени маслени бисквити с празнична декорация.

В търговската мрежа по-обикновените козунаци се продават за между 2,50 и 3 евро, докато по-специалните варианти - с кремове, плодове или ядки - стигат до 6 евро. Част от потребителите възнамеряват да отделят между 5 и 20 евро за празника, а други предпочитат да приготвят козунака у дома, защото така имат по-голямо доверие в качеството.

Производителите обясняват поскъпването с увеличените цени на суровини като яйцата, маслото и шоколада, както и с очакванията по-скъпите горива да се отразят върху производството през следващите седмици.