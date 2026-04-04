Между 500 и 1000 участници ще се включат в организираното шествие, което ще премине по ключови булеварди в града.

Бургас ще даде официален старт на летния мото сезон тази събота, 4 април. Организатор на събитието е мото клуб БСХ Бургас.

Очаква се между 500 и 1000 мотористи от цялата страна да се включат в откриването. Те ще бъдат част от различни мото сдружения, които традиционно участват в подобни инициативи.

Сборният пункт е определен на паркинг ниво 2 на МОЛ ПЛАЗА БУРГАС. Там ще се съберат всички участници преди началото на шествието.

В 13:00 часа мотористите ще потеглят по предварително определен маршрут. Шествието ще премине през основни булеварди и улици в града.

Колоната ще се движи по ул. „Транспортна“ в посока кръговото кръстовище на МЕТРО. След това ще продължи по бул. „Ст. Стамболов“, бул. „Сан Стефано“ и ул. „Христо Ботев“.

Маршрутът включва още ул. „Цар Петър“, бул. „Иван Вазов“ и района на площад „Железопътна гара“. След това мотористите ще достигнат до кръговото при хотел „Приморец“.

Обиколката ще завърши с връщане обратно по ул. „Княз Александър Батенберг“, ул. „Булаир“, ул. „Демокрация“, бул. „Ст. Стамболов“ и отново до началната точка.

Организаторите подчертават, че маршрутът е избран с цел максимална безопасност. Той е използван и в предишни години и е доказал ефективността си.

Целта е да се осигури нормално протичане на събитието с минимални затруднения за движението в града.

Очаква се силен интерес към събитието. Откриването на мото сезона традиционно събира голям брой участници и зрители в Бургас.