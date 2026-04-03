С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, за втора поредна година в бургаския храм „Св. Богородица“ ученици от ПГСАГ „Кольо Фичето“, специалност „Парково строителство и озеленяване“, украсиха празничните икони за Вход Господен в Йерусалим, предназначени за храмовете в града.

На инициативата присъства архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенската св. митрополия, който преподаде архипастирското благословение на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Той сподели с учениците радостта от съвместното дело, а младите участници изразиха удовлетворението си от възможността да развиват и популяризират храмовата флористика и заявиха желание тази благословена дейност да се утвърди като устойчива традиция в църковния празничен живот.

Учениците ще се включат и в украсата на кувуклията (поставката) със Светата Плащаница за Опело Христово на Велики петък в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас, където Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений ще отслужи последованието на Опело Христово от 17:30 часа.