Празничната програма на Община Бургас продължава днес – 3 април с богато разнообразие от събития – пролетният концерт „Ой, Лазаре, Цветница иде“ в парк „Славейков“, традиционното посрещане на лазарки в Етнографската експозиция и изложбата „Цветолиние“ с празничен концерт пред читалище „Пробуда“.

На 4 април – Лазаровден, в Експо център „Флора“ ще се проведе благотворителният празник на великденското яйце, а на остров Света Анастасия ще бъде отслужен празничен водосвет за здраве. Събитията в този ден съчетават традиция, духовност и съпричастност.

Кулминацията на празничната програма е на 5 април – Цветница, когато Бургас ще се превърне в истински празник на пролетта, изкуството и традициите.

Особен акцент в програмата е спектакълът „Завръщането на цветята“ на театър „Жар“, след който празничната емоция ще продължи с впечатляващо цветно шествие. Участници в събитието, заедно с актьори от Куклен театър – Бургас, облечени като цветя, ще поведат бургазлии по бул. „Алеко Богориди“ към Морската градина.

Финалът на шествието ще бъде на терасата на Културен център „Морско казино“, където ще започнат детските арт ателиета „Цветна феерия“. Там най-малките ще имат възможност да се включат в разнообразни творчески дейности – ще украсят дърво с пъстри цветчета, ще дорисуват обща картина с пролетни мотиви и ще изработят 3D цветя. Създадените от децата елементи ще бъдат обединени в голямо пано, което ще бъде заснето като спомен от празника.

В дните преди Великден също са предвидени събития, които съхраняват българските традиции. На Велики четвъртък ще се проведе „Багрилница за Великден“ – автентичен ритуал за боядисване на яйца, а в нощта срещу Възкресение Христово празничната пасхална служба в храм „Св. св. Кирил и Методий“ ще събере миряните заедно.

Финалът на програмата е на 12 април – Великден, с празничен концерт в парк „Изгрев“, който ще донесе още настроение и ще събере семейства и приятели в духа на светлия християнски празник.

Община Бургас кани всички жители и гости на Бургас да се да се включат в пъстрата и вдъхновяваща програма, посветена на Лазаровден, Цветница и Великден, за да я превърнат в истински пролетен празник.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС

Лазаровден, Цветница и Великден 2026

3 АПРИЛ /ПЕТЪК/

11:00 часа

Парк к-с „Славейков“

„ОЙ, ЛАЗАРЕ, ЦВЕТНИЦА ИДЕ“

Традиционен пролетен концерт с творчески работилници и базар

Организатор: НЧ „Пенчо Славейков 1983“ – Бургас

11:00 часа

Етнографска експозиция на РИМ – Бургас, ул. „Славянска“ 69

ПОСРЕЩАНЕ НА ЛАЗАРКИ В БРАКАЛОВАТА КЪЩА

С участието на хоровия състав към ансамбъл „Никола Гинов“

при Младежки културен център – Бургас

17:30 часа

Градинката пред читалище „Пробуда 1880“

ИЗЛОЖБА ОТ КОНКУРС „ЦВЕТОЛИНИЕ” И ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

С участието на ВС „Сезони“ и ансамбъл „Атанас Манчев“

4 АПРИЛ /СЪБОТА/ ЛАЗАРОВДЕН

10:00 часа

Експозиционен център „ФЛОРА“

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ПРАЗНИК НА ВЕЛИКДЕНСКОТО ЯЙЦЕ

Организатор: Сдружение „Онкоболни и приятели“

11:00 часа

Младежки международен център, к-с „Меден рудник“, ул. „Апостол войвода“ 15

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

С участието на: Вокално студио „Примо“ с ръководител Красимир Петков, Фолклорна формация „Чинките“, Школа по народно пеене „Гина“ с ръководител Георги Димитров при НЧ „Св.св. Кирил и Методий 1985“, ДГ „Морска звезда“, ДГ „Славейче“, ДГ „Пинокио“, ДГ „Чайка“, Танцов състав „Хорце“ от ОУ „Елин Пелин“, с ръководител Маргарита Колева;

Водещи: Александрина Врънкяшка и Валерия Парашкевова от ТШ „Барберини“

Организатор: НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1985“

11:00 часа

Остров Света Анастасия, Храм „Успение Богородично“

ПРАЗНИЧЕН ВОДОСВЕТ ЗА ЗДРАВЕ

*Лазаровден, курсове с кораб в 10:00 ч. и 13:30 ч.

5 АПРИЛ /НЕДЕЛЯ/ ЦВЕТНИЦА

11:00 часа

ж. к „Меден Рудник“, пред параклис „Св. Димитър“

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ „ЦВЕТНИЦА Е!“

С участието на: Оркестър „Бургас“, ДФГ „Звъника“ и Гайдарска школа „Ясен месец“

при НЧ „Паисий Хилендарски 1928“, и ученици от СУ Добри Чинтулов“

Организатор: НЧ „Паисий Хилендарски 1928“ – Бургас

11:00 часа

Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ „ЦВЕТНА ИМПРЕСИЯ“

С участието на: Петя Буюклиева, Народен хор „Трепетлика“ към ЦПЛР – Бургас с ръководител Пепа Запрянова, солисти Димана Димитрова и Румяна Огнянова, Вокална група „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева, солист Боряна Стоянова, Вокална формация към ЦПЛР – Бургас с ръководител Милена Добрева, солист Боряна Стоянова, Гайдарски оркестър „Младост“ към ЦПЛР – Бургас, ръководител Стойко Георгиев, солист на оркестъра Мариела Плахова, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, с преподавател Деница Йорданова, изпълнител Самуил Милков, Танцов състав „Слънчеви бонбони“ при ДГ „Ран Босилек“ с ръководители Таня Кирова и Иванка Николова, Танцов състав „Вълшебни ритми“ при ДГ „Вълшебство“ с ръководител Лорета Йовчева

11:00 часа

Площад „Атанас Сиреков“

„ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЦВЕТЯТА“

Спектакъл на Театър „Жар“ – гр. София

11:45 часа

Пл. „Атанас Сиреков“ – ул. „Богориди“ – Приморски парк, Балюстрада

„ЦВЕТНО ШЕСТВИЕ“

12:15 часа

Балюстрада и тераса на КЦ „Морско Казино“

„ЦВЕТНА ФЕЕРИЯ“ – АРТ АТЕЛИЕТА

12:30 часа

Площад „Атанас Сиреков“

ПРАЗНИЧЕН ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ

С участието на: Детски фолклорен ансамбъл „Трите пъти“ и Танцов ансамбъл „Лукойл – Нефтохим“ с ръководител Марио Егов

9 АПРИЛ /ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК/

12:30 часа

Градинката до Часовника

„БАГРИЛНИЦА ЗА ВЕЛИКДЕН“ – Автентичен ритуал за боядисване на яйца

Организатор: НЧ „Васил Левски 1937“ и пенсионерски клуб в кв. Горно Езерово

11 АПРИЛ /СЪБОТА/

23:30 часа

Храм „Св. св. Кирил и Методий“

ПАСХАЛНА СЛУЖБА, отслужена от Негово Високопреосвещенство сливенски митрополит Арсений

12 АПРИЛ /ВЕЛИКДЕН/

10:30 часа

Парк в к-с Изгрев

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ

С участието на: оркестър „Жарава“ със солисти Лазар Налбантов и Ирена Станкова, ДТА „Звездичка“ и ФТС „Зорница“ с ръководител Николай Парушев

Организатор: НЧ „Изгрев 1909“ – Бургас

* Великденски курсове до острова на 11 и 12 април 2026 г. в 10:00 и 13:30 часа.