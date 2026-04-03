Най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова се завърна в България и вече е в активен етап на възстановяване след тежкия инцидент, който претърпя в началото на март.

От Българска федерация по ски публикуваха умилително видео в социалните мрежи, на което се вижда как Замфирова вече се възстановява.

16-годишната състезателка бе блъсната в гръб от скиор в Шпиндлерув Млин, след което бе подложена на няколко сложни операции в клиника в Грац. Въпреки сериозните травми в областта на бедрото, таза и рамото, състоянието на младата надежда се подобрява. Тя вече се придвижва самостоятелно и успява да изкачва стълби с помощта на патерици – важна стъпка в процеса на рехабилитация.

Грижите за възстановяването ѝ са поети от специализиран екип от физиотерапевти, ръководен от Михаил Ненов. Очакванията са рехабилитацията да продължи няколко месеца, като целта е постепенно връщане към пълноценни тренировки.





Въпреки предизвикателствата, екипът около състезателката си поставя амбициозна задача – участие в старт от Световната купа в Кортина д’Ампецо през декември.

От семейството на Замфирова изразиха благодарност за широката обществена подкрепа в трудния период, подчертавайки, че тя има важна роля за мотивацията на младата спортистка.

Преди инцидента Замфирова направи силен сезон, записвайки две трети места за Световната купа и общо девет класирания в топ 10. Тя дебютира и на зимните олимпийски игри в Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026, където завърши десета, а в стартовете от Европейската купа постигна две победи.