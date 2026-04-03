Община Бургас отправя покана към всички деца на възраст от 13 до 16 години да кандидатстват за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Какво е Съветът на децата?

Съветът на децата е национален консултативен орган, създаден през 2003 г. в изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето. Членовете му участват пряко в разработването на политики и програми за закрила и развитие на децата в България, обсъждат предложения до държавни институции и местни власти и популяризират правата на децата в цялата страна. Това е реална възможност младите хора да бъдат чути на национално ниво.

Кой може да кандидатства?

Поканата е отворена за деца на възраст от 13 до 16 години, които са активни, инициативни и искат да работят в полза на своите връстници. Кандидатите могат да се включат в едно от четирите направления: като членове на ученически съвети или младежки парламенти, като представители на младежки инициативи, финансирани от бизнеса, като представители на неправителствени организации, работещи с деца, или с индивидуална кандидатура.

Как се кандидатства?

Кандидатите попълват формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо, в което описват своята мотивация, досегашни дейности и идеи за работа в Съвета.

Документите могат да бъдат подадени по два начина:

Онлайн: чрез електронния формуляр на адрес: https://forms.gle/5fdUCjaZ83yY2YZx8

Физически: в Деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска" № 26, в работно време от 08:30 до 17:00 ч.

Краен срок за подаване на документи: 29 май 2026 г.

За допълнителна информация и въпроси: Василия Свилева, на тел. 056/907 371 или e-mail: vasiliya.svileva@burgas.bg