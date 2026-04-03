Министерството на външните работи препоръча на българските граждани в Кувейт да напуснат страната при първа възможност. Предупреждението е във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток. В съобщението се посочва:
Към момента търговските полети от Кувейт са преустановени.
Напускането е възможно по суша през Саудитска Арабия, откъдето има действащи полети.
Важно:
• Осигурете си виза за Саудитска Арабия предварително
• Свържете се с лицензирани транспортни компании за придвижване
• Следете указанията на местните власти
Препоръчва се:
• Да разполагате с храна, вода и лекарства
• Да сте в готовност при въздушна тревога
• Да се придържате към указанията за безопасност
При нужда от съдействие:
Посолство на България в Кувейт:
+965 253 144 58 / +965 253 144 59
Спешен телефон: +965 949 528 95
Embassy.Kuwait@mfa.bg
Ситуационен център (24/7):
+359 2 948 24 04 / +359 2 971 38 56
crisis@mfa.bg
Регистрирайте се в платформата „Пътувам за…“, за да получите бърза помощ при нужда.
