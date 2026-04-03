Министерството на външните работи препоръча на българските граждани в Кувейт да напуснат страната при първа възможност. Предупреждението е във връзка с усложнената обстановка в Близкия изток. В съобщението се посочва:

Към момента търговските полети от Кувейт са преустановени.

Напускането е възможно по суша през Саудитска Арабия, откъдето има действащи полети.

Важно:

• Осигурете си виза за Саудитска Арабия предварително

• Свържете се с лицензирани транспортни компании за придвижване

• Следете указанията на местните власти

Препоръчва се:

• Да разполагате с храна, вода и лекарства

• Да сте в готовност при въздушна тревога

• Да се придържате към указанията за безопасност

При нужда от съдействие:

Посолство на България в Кувейт:

+965 253 144 58 / +965 253 144 59

Спешен телефон: +965 949 528 95

Embassy.Kuwait@mfa.bg

Ситуационен център (24/7):

+359 2 948 24 04 / +359 2 971 38 56

crisis@mfa.bg

Регистрирайте се в платформата „Пътувам за…“, за да получите бърза помощ при нужда.