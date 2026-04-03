Наближава един от най-красивите, обичани и очаквани пролетни празници – Лазаровден. Известният древнобългарски обичай „Лазаруване”, съхранен до днес в автентичния си вид в Козичино, изпълва поморийското село с детска радост, настроение, песни, усмивки и празничен дух. И тази година „Лазаруването“ ще се проведе в два последователни дни – 04.04.2026 г. /Малко лазари/ и на 05.04.2026 г. /Голямо лазари/. Атрактивният обичай обаче ще бъде предшестван и от изключително интересна изложба на 03.04.2026 г. – „Живи човешки съкровища – България“ (Национална представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство).

Община Поморие, Кметство Козичино и НЧ „Просвета – 1906” ви канят да се присъедините към празника, където заедно с неподправено красивите лазарки да отпразнувате един вълнуващ и незабравим ден!

ПРОГРАМА

03.04.2026 г. (петък) – Поморие, фоайе на НЧ „Просвета 1888“

17.30 часа – Представяне на изложбата „Живи човешки съкровища – България“

04.04.2026 г. (събота) – „Лазаровден”

12.00 часа – сбирка на малките лазарки на площада пред читалището в с. Козичино;

18.00 часа – сбирка на големите лазарки в дома на буенеца;

19.00 часа – обща веселба в залата на читалището с лазарки, жители и гости на с. Козичино, под съпровода на оркестър с изпълнение на гайда, акордеон и тъпан.

05.04.2026 г. (неделя) – „Цветница”

10.30 – 11.00 часа – сбирка на лазарките в дома на буенеца, обличане на буенеца;

11.00 часа – обикаляне на къщите от лазарките за здраве и берекет;

14.30 часа – изпълняване на лазарски песни и хора, поемане към местността „Долник”.

Заповядайте!