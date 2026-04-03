Помоие стартира онлайн гласуването в рамките на обявения конкурс за изработване на идеен проект за парк „Капката“.

В конкурса участваха три фирми, като всички подадени проекти са допуснати до участие след извършена проверка за съответствие с предварително обявените изисквания.

С оглед гарантиране на безпристрастност и прозрачност на процедурата, данните за участниците са заличени, а проектните предложения са представени в анонимизиран вид. Към всеки вариант има приложени от участниците обяснителна записка, описание на проекта, информация за материалите и съоръженията, както и прогнозната стойност.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с представените проектни разработки и да упражнят правото си на глас чрез онлайн анкетата за гласуване.

Призоваваме гражданите да се включат активно в процеса и да изразят своето мнение при избора на най-подходящо решение за развитието на парк „Капката“. В платформата може да се гласува само един път от един интернет адрес.

Онлайн гласуването ще продължи до 30.04.2026 г., а резултатът обявен на 06.05.2026 г.