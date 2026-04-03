Докато повечето пътници се фокусират върху полетите и настаняването, нов доклад разкрива, че паркирането на летището може да се окаже неочаквана разход за европейците, които са на почивка. Въпреки че великденските празници започнаха зле на фона на стачките на летищата и скока в цените на полетите поради войната в Иран, се очаква много европейци все пак да тръгнат на път, пише Euronews.

Авиокомпании като easyJet обявиха, че това ще бъде най-натоварената им Великденска седмица досега, с близо 30 000 полета в цяла Европа.

Миналата година най-голямото увеличение на въздушния пътнически трафик в ЕС беше регистрирано между март и април, с ръст от 18,9%, според данни на Евростат.

Но докато включването на полети и настаняване в бюджета за почивката е нещо обичайно, лесно е да се пренебрегнат разходите за паркинг на летището.

Великобритания и Нидерландия са европейските страни с най-скъпото паркиране в 30-те най-натоварени летища в Европа, според ново проучване на сайта за магистрални винетки VignetteSwitzerland.com.

Летище Лондон Станстед се очертава като най-скъпото в Европа за 24-часово паркиране, като таксата е около 66 евро (57,99 паунда).

Въпреки това не всички летища в града прилагат еднакви цени.

Например, пътник, който паркира в Лондон Станстед, ще плати почти двойно повече, отколкото в Лондон Хийтроу — най-натовареното летище в Европа.

Летище Манчестър е второто най-скъпо място за паркиране с около 58 евро на ден, следвано от Амстердам Схипхол, което таксува 55 евро.

Разликите не се ограничават само до цените за паркинг: летищата в Манчестър и Лондон Станстед са сред трите най-лоши летища във Великобритания по отношение на закъсненията на полетите по време на Великден.

И на двете летища почти една трета от полетите са били закъснели през великденския период, като закъсненията са продължили повече от 15 минути, според данни на Британската гражданска авиационна администрация.

В Европейския съюз летищата в Атина и Лисабон са регистрирали най-много закъснения през април 2025 г. поради ограничения в капацитета на летищата, според Евроконтрол, агенцията за въздушен трафик на блока.