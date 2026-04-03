Ден на траур е обявен днес, 3 април, в община Несебър в памет на Стефан Денев – мъжът, който почина след жесток побой в центъра на Слънчев бряг.

Инцидентът е станал след скандал между две компании в дискотека, който прераснал в насилие извън заведението.

По данни на разследващите, след като групите били изведени от охраната и се разделили, мъже от село Оризаре, пътуващи с такси, забелязали Стефан да върви сам по улицата. Те спрели автомобила и последвал фаталният побой. За престъплението е задържан 36-годишният Живко Георгиев, на когото е повдигнато обвинение за умишлено убийство.

Близките на Стефан обаче не вярват, че той е бил нападнат само от един човек. В ефира на Нова телевизия негови приятели разказаха, че ситуацията в дискотеката е била хаотична – силна музика, тъмнина, блъскане. „Разделихме ги и всичко изглеждаше овладяно“, казва Георги Цанев, който празнувал рождения си ден заедно със Стефан. По думите му част от компанията тръгнала с такси към Свети Влас, а Стефан поел пеша към Несебър, където живее приятелката му.

Росица Стоянова – партньорката на Стефан, която очаква дете след 11 неуспешни инвитро опита, настоява истината да излезе наяве. „Всички знаем, че обвиняемият не е бил сам. Защо прикриват другите?“, пита тя през сълзи.

Майката на Стефан също настоява за справедливост. „Искам всички, участвали в това, да бъдат наказани. Той беше добър човек, уважаван от всички“, казва г-жа Денева.

Днес в 17:30 ч. близки, приятели и жители на региона организират мирно шествие, което ще тръгне от Районното управление в Слънчев бряг. Маршрутът завършва на мястото, където Стефан е загубил живота си, където ще бъдат запалени свещи в негова памет.