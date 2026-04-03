Останки от неидентифициран летателен апарат са открити тази сутрин на плажа в бургаския квартал „Крайморие“. По първоначални данни става въпрос за военен дрон, но вн морето е изплувало само крилото, а основната му част не е намерена на мястото.

На мястото пристигнал екип на „Гранична полиция“, който е извършил щателен оглед.

Черно море често се превръща в зона, където изплуват отломки от летателни апарати, използвани в хода на военния конфликт между Русия и Урайна, а от началото му до момента подобни случаи са регистрирани многократно и вероятно са далеч по-многобройни от официално потвърдените, като най-често става дума за паднали дронове и различни бойни средства, откривани по българското крайбрежие и по бреговете на други държави в региона.



Властите апелират гражданите да не се приближават до намерените останки, тъй като те могат да представляват сериозен риск.