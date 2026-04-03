След случая с малкото дете, което по чудо беше спасено от полицаи, след като прекара дълго време, увиснало от външната страна на балкон на осмия етаж на блок в Ямбол, възникнаха много въпроси. Оказа се, че момченцето и неговата невръстна сестричка са отглеждани при потресаващи битови условия, а във въпросния ден родителите им са ги оставили сами.

Съседи на младото семейство, които заедно с полицията са били вътре в жилището, разказаха пред bTV, че условията в дома им са били потресаващи – разхвърляни памперси и дрехи, както и непоносима миризма.

„Собственикът на имота изобщо не искаше да влиза. Разказа, че е давал апартамента под наем на много хора, но такова нещо за първи път вижда“, посочи домоуправителят Стоян Петров и допълни, че родителите са наематели на жилището от 7 месеца.

Той беше категоричен, че в имота няма условия за отглеждане на деца. Собственикът на апартамента е заявил, че семейството ще трябва да се изнесе от жилището му, а той ще се наложи да направи основен ремонт.

„Ние изобщо не знаехме, че имат второ дете, не ги познавахме, виждали сме ги един-два пъти в асансьора. Бяхме на „здравей-здрасти“, не сме контактували. Те не бяха контактни. Не сме виждали дечицата да ги извеждат на разходка“, каза още съседката Дора Петрова, която е била на разпит в Агенцията за социално подпомагане в града.

Съседи твърдят, че често са чували детски плач, но не са подозирали, че в апартамента са живеели две деца.

Собственикът на заведението, където работи бащата, посочи, че много добре познава семейството, а майката почти всеки ден е в заведението.