ЗАД ПАСКВИЛА „НАРОД“?

Разпространяването на измислени факти и инсинуативни и подвеждащи твърдения, от анонимни източници, касаещи дейността на МБАЛ "Сърце и Мозък" гр. Бургас и гр. Плевен е безпомощна реакция на олигархията в заграбената държава. Ние не сме олигарси, защото нито "Сърце и Мозък", нито фирмената група на Търговска Лига са заграбили нещо в България, нито сме приватизирали заводи, болници или аптечни предприятия. Олигархията е ограбила България, чрез злоупотреба с власт и властнически правомощия, след като фалшифицира поредица от избори през последните десетилетия.

Във връзка с публикации и видеоматериали, разпространявани в интернет пространството от конкретен уебсайт, съдържащи твърдения относно дейността на Сърце и Мозък, следва да е ясно за честните граждани и признателни пациенти, че в гр. Бургас в нашата болница нямаме акушеро -гинекологично и родилно отделение и няма как мнимата и анонимна родилка която рони сълзи, че уж линейката искала насила да я закара в Сърце и Мозък е „склонила“ да я остави в държавната болница. Да, имаме денонощни много квалифицирани и спешни екипи в 38 медицински профилни специалности, много от които извършват животоспасяващи интервенции и животоподдържащо лечение, затова сме силно предпочитани от страдащото население в завладяната от мафията държава.

Категорично заявяваме, че изнесената информация от анонимни източници е невярна, подвеждаща и не отговаря на обективната действителност. Разпространяваните твърдения имат за цел и увреждат доброто име и професионалния авторитет на лечебното заведение, както и на всички много уважавани медицински специалисти. Ние осъществяваме своята дейност при стриктно спазване на всички приложими нормативни изисквания, медицински стандарти и етични правила. Основен приоритет за всички нас е осигуряването и гарантирането на качествена, безопасна и своевременна медицинска помощ за всички пациенти. Многобройните проверки и инспекции от компетентните държавни органи и водещи световни институции не са установили нарушения, които да кореспондират с разпространяваните твърдения от анонимни източници – всички подготвени от олигархията и нейните слуги. Тяхната отговорност пред закона е неизбежна и наближава необратимо.

Оставаме прозрачни и професионални - с най-висока отговорност за здравето и живота на нашите пациенти, като призоваваме медиите и обществеността да проявяват отговорност при разпространението на информация и да се доверяват единствено на проверени и официални източници, като разобличават дезинформаторите.

38 Ръководители на Клиники и Отделения в ‚Сърце и Мозък‘ – водещата болнична мрежа