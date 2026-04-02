Благотворителният футболен турнир „Заедно за Руми“, който се проведе днес в Спортен център „Words“ в Парк „Езеро“, обедини ученици от шест бургаски гимназии в подкрепа на каузата на 10-годишния Румен Шишков, борещ се за своето здраве.

Инициативата бе организирана от Училищния ученически съвет към Професионалната гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ като част от Националната инициатива „Модели на ученическо самоуправление в професионалните гимназии“. Събитието е ярък пример за активната гражданска позиция на младите хора и тяхната съпричастност към значими обществени каузи.

В турнира взеха участие отбори от ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“, ПГМЕЕ, АЕГ „Гео Милев“, НЕГ „Гьоте“, ПГСАГ „Кольо Фичето“ и ПГ по транспорт, които демонстрираха спортен дух, отборна игра и солидарност.

След оспорвани срещи и силна конкуренция, на първо място се класира отборът на ПГ по механоелектротехника и електроника, второто място зае ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“, а третото място бе спечелено от НЕГ „Гьоте“.

Купите и грамотите на победителите връчи директорът на ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ Маргарита Видева.

На събитието присъстваха още Христина Димитрова от РУО – Бургас, Венелин Филипов председател на НС на БФС Бургас и Ростислав Янков - представител на БФС.

В рамките на благотворителната инициатива бяха събрани 3170 евро, които ще бъдат дарени за лечението на Румен Шишков.

Събитието премина при голям интерес и подкрепа от страна на ученици, учители и граждани, обединени от благородната кауза да помогнат на Румен. Чрез турнира бяха не само събрани средства, но и привлечено обществено внимание към необходимостта от спешното му лечение в чужбина.

Организаторите изразяват своята благодарност към всички участници и подкрепящи, които доказаха, че когато сме заедно, можем да дадем шанс за по-добро бъдеще на едно дете.