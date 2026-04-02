България прави още една стъпка към по-добра защита на морската природа чрез въвеждането на практически насоки за опазване на китоподобните бозайници в Черно море – като морска свиня (муткур), афала и обикновен делфин. Инициативата е част от общоевропейските усилия за съхраняване на морските екосистеми и устойчивото развитие на рибарството.

Опазването на китоподобните е част от по-широките усилия за защита на морското биоразнообразие. Освен случайния улов, върху морските екосистеми влияние оказват и фактори като замърсяването, климатичните промени и натискът върху местообитанията. Затова институциите и научната общност работят съвместно за по-добро наблюдение, събиране на данни и предприемане на ефективни мерки.





Министерството на земеделието и храните разработи специализирани информационни материали. Те включват ръководство и визуални указания, които подпомагат рибарите при безопасното освобождаване на делфини и други китоподобни, попаднали случайно в риболовни уреди. Инициативата е част от изпълнението на европейския Морски план за опазване и възстановяване на морските екосистеми, който цели да съчетае екологичните, икономическите и социалните аспекти на рибарството.

Макар насочени към професионалния сектор, тези мерки имат пряко значение за цялото общество. Китоподобните бозайници са ключов индикатор за състоянието на морската среда, а тяхното опазване е свързано с поддържането на здрави и устойчиви екосистеми. Това от своя страна гарантира и дългосрочната устойчивост на рибарството и морските ресурси.





Новите материали дават ясни насоки как да се реагира при инцидентен улов на морски бозайници, включително оказване на първа помощ и безопасно освобождаване в зависимост от използваните риболовни уреди. Особено внимание се отделя и на задължението за докладване на подобни случаи, което е важно за събирането на данни и по-доброто разбиране на проблема.

Предстои информацията да достигне до всички рибари по българското Черноморие чрез разпространение на брошури и поставяне на информационни постери на ключови места – пристанища, лодкостоянки и административни офиси. По този начин ще се насърчи прилагането на добри практики и ще се повиши осведомеността в сектора.

С тези действия България потвърждава ангажимента си към опазването на морската природа и към бъдеще, в което икономическата дейност и природата съществуват в баланс.