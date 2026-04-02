Община Поморие обяви онлайн гласуване за избор на проект за обновяването на парк „Капката, който доскоро бе използван за буферен паркинг. Три фирми са допуснати до участие в конкурса, като те вече са изпратили и своите проектни предложения.

Към всеки вариант има приложени от участниците обяснителна записка, описание на проекта, информация за материалите и съоръженията, както и прогнозната стойност.

Местната власт се обръща към жителите на общината да участват активно в процеса, да се запознаят с представените проектни разработки и да изразят своето мнение за избора на най-подходящото решение. за развитието на парк „Капката“.

В платформата може да се гласува само един път от един интернет адрес.

Онлайн гласуването ще продължи до 30.04.2026 г., а резултатът обявен на 06.05.2026 г.

