Прокуратурата работи по всички версии за случая с провисналото от осми етаж дете в Ямбол, включително и дали е било умишлено оставено на терасата от родителите, каза пред БТА ръководителят на Районната прокуратура Мина Грънчарова.

"Най-вероятно ще образуваме досъдебно производство, след като вчера се самосезирахме по случая", посочи още тя.

Започват действия по разследването – разпити на родителите, на свидетели, на съседи, на роднини. След събиране на доказателства, ще се прецени и каква мярка за неотклонение евентуално да бъде поискана спрямо родителите пред съда, посочи районният прокурор.

„Ще зависи от това, дали детето само е излязло навън, защо е било оставено само без причина, има ли причини, или пък е било умишлено наказано на терасата – и тази версия се разследва. Ще бъде установено и къде са били родителите през това време, колко време са отсъствали и по каква причина", уточни Грънчарова.

По думите ѝ ако е възможно, ще се търсят опити да бъде разговаряно с детето, в присъствието на психолози, педагози и всички представители на институции, които законът изисква в такава ситуация. До три години лишаване от свобода предвижда основният текст в Наказателно-процесуалния кодекс за поставяне под опасност на дете, което се намира под родителски контрол, каза още районният прокурор.